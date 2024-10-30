تسلل إلى غرفة نومه.. قرار عاجل بشأن محاكمة المتهم بسرقة فيلا الكابتن أيمن طاهر

أحال المستشار عمرو غراب المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر الكلية، المتهم بسرقة فيلا أيمن طاهر مدرب حراس مرمى المنتخب الأولمبي إلى محكمة الجنح بتهمة السرقة، إلى جلسة ٢ نوفمبر.

وكان المستشار إيهاب العوضي رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد، انهي التحقيقات، وذلك من خلال تسجيل اعترافات تفصيلية للمتهم في التحقيقات وكيفية تسلله إلى الفيلا وسرقة ٢٦ سبيكة ذهبية.

٣٤ تذكرة هيروين



وتبين من خلال التحقيقات، تجارة المتهم بالمواد المخدرة حيث ضبط بحوزته ٣٤ تذكرة هيروين تم تحريزها وقررت النيابة العامة إرسالها إلى المعامل الكيماوية لفحصها.

غرفة النوم

وتوجه الكابتن أيمن طاهر مدرب حراس مرمى المنتخب الأوليمبي إلى نيابة الشيخ زايد لتسلم 26 سبيكة ذهب استولى عليها مسجل خطر من داخل غرفة نومه في شهر يونيو الماضي بعدما تسلل إلى فيلته مستغلًا غياب الأسرة عن المنزل.

وتعرف طاهر على المسروقات التي عرضتها عليه النيابة العامة مؤكدا انها تحمل ذات المواصفات التي اثبتها في محضر الشرطة عقب اكتشافه سرقتها.

وقررت نيابة أول وثان الشيخ زايد حبس المتهم بسرقة فيلا الكابتن أيمن طاهر مدرب حراس مرمى المنتخب الاوليمبي 4 ايام على ذمة التحقيقات بتهمة السرقة.

كما قررت النيابة إخلاء سبيل مالك مقهى أخفى المتهم المسروقات لديه من ديوان قسم الشرطة بضمان محل إقامته بعدما اثبتت التحريات أنه حسن النية ولا يعلم أنها متحصلات جريمة وقام بتسليم ٦ ٢"26 سبيكة" إلى جهات التحقيق.