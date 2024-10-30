بنك التنمية الإفريقي يوافق على قرض بقيمة 8 ملايين دولار لانشاء محطة طاقة شمسية في زامبيا

وافق صندوق الطاقة المستدامة لإفريقيا التابع لبنك التنمية الإفريقي (AfDB) اليوم الأربعاء على قرض ميسر بقيمة 8 ملايين دولار لدعم تطوير محطة طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 25 ميجاوات في منطقة سيشيكي في زامبيا.

وتقود شركتا سيرينجيتي إنرجي المحدودة، ومقرها نيروبي، كينيا، وويسترن سولار باور المحدودة، الأمريكية الجنسية، تطوير المشروع، بعد اختيارهما بطريقة تنافسية من قبل شركة جرينكو لخدمات الطاقة المحدودة، وسيكون هذا المشروع بمثابة تجربة نموذجية لنموذج تجميع الطاقة الذي تتبناه شركة جرينكو ضمن إطار الوصول المفتوح لشبكة الكهرباء التابع لشركة كهرباء زامبيا (ZESCO).

ورغم التحديات التي واجهها المشروع بسبب ارتفاع التكاليف المرتبطة بجائحة (كوفيد 19) وتحديات أخرى، سيساهم دعم صندوق الطاقة المستدامة في سد فجوة التمويل. وستعمل جرينكو كوسيط لشراء الكهرباء المنتجة من المحطة التى تحمل إسم "إيلوت" من خلال اتفاقية شراء طاقة لمدة 25 عامًا وبيعها إلى سوق تجمع الطاقة لدول الجنوب الإفريقي.

وأعرب الدكتور دانيال شروث، مدير الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في بنك التنمية الإفريقي، عن دعمه للمشروع قائلًا: "نحن سعداء بدعم مشروع إيلوت للطاقة الشمسية الكهروضوئية، وهو أول مشروع يستخدم جرينكو إفريقيا كوسيط لشراء الطاقة"، مضيفا "كان دعم صندوق الطاقة الإفريقى أساسيًا في دفع هذا المشروع إلى الأمام وسيمهد الطريق لمشاريع مستقبلية تساهم في التحول الطاقي في جنوب إفريقيا".

من جانبه، أعرب أنطون لويس أوليفييه، الرئيس التنفيذي لشركة سيرينجيتي إنرجي، عن تقديره لدعم صندوق الطاقة قائلًا: "نحن نقدر الدعم الذي قدمه بنك التنمية الإفريقي لمساعدتنا على دفع مشروع إيلوت للطاقة الشمسية بقدرة 25 ميجاوات إلى الأمام"، مشيرا إلى أن هذا القرض يعالج التحديات المالية التي واجهناها بسبب الجائحة وارتفاع التكاليف.

وأضاف أن مشروع إيلوت يمثل تعاونًا مبتكرًا ويشكل نموذجًا رائدًا لمبادرات الطاقة المتجددة المستقبلية في زامبيا والمنطقة بأكملها.

وتعد شركة سيرينجيتي إنرجي منتجًا مستقلًا رائدًا في مجال الطاقة المتجددة فى إقليم جنوب إفريقيا، ومتخصصة في تطوير وبناء وتشغيل محطات الطاقة المتجددة على نطاق واسع لتلبية احتياجات المشترين من القطاعين العام والخاص فى إفريقيا.