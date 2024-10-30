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الأربعاء 30 أكتوبر 2024
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

"الكرملين" ينفي وقف الهجمات على منشآت الطاقة الأوكرانية

المتحدث باسم الرئاسة
المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميتري بيسكوف
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نفى المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم /الأربعاء/، ما يتردد من تقارير إخبارية تفيد بأن روسيا ستوقف استهداف منشآت الطاقة الأوكرانية.

وقال بيسكوف - في تصريح نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية - "أنه حتى المطبوعات ذات السمعة الطيبة مثل صحيفة فايننشال تايمز ليست محصنة ضد نشر المعلومات المضللة، في أعقاب تقارير حول محادثات مزعومة لإقناع روسيا بوقف الهجمات على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا".

وأضاف "اليوم يتم تداول العديد من الأكاذيب التي لا علاقة لها بالواقع.. حتى وسائل الإعلام الأكثر احتراما لا تتردد في نشر مثل هذه الافتراءات".

الكرملين روسيا دميتري بيسكوف