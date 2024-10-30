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الأربعاء 30 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

برنامج "عادي" بقناة النهار يسلط الضوء على الحالات الإنسانية والنماذج الناجحة

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تواصل الإعلامية هدير عبدالرازق تسليط الضوء على الحالات الإنسانية والنماذج الناجحة من خلال برنامجها "عادي" الذي يعرض أسبوعيا في الخامسة مساءا يوم السبت على قناة النهار .

يشار إلى أن برنامج "عادي" يعد يتناول القضايا الاجتماعية ، وهو برنامج اجتماعي خدمي يسلط الضوء علي الحالات الانسانية والنماذج الناجحة ، حيث يتم دعمهم من خلال البرنامج ، ومن أبرز الحلقات التي عرضت مؤخرا ، حلقة دار كبار الفنانين وحلقه عروس الإسماعيلية التي حققت مليون مشاهدة ، كما استضاف البرنامج  بطلة العالم في الكارتيه التقليدي اسراء عبد المقصود وتم دعمها من النائب عصمت زايد وبطلة السباحة دكتورة رانيا علواني  ، بجانب العديد من اللقاءات بدار المسنين والعديد من الحالات الإنسانية .

الاعلامية هدير عبدالرازق هدير عبدالرازق عادي قناة النهار برنامج عادي