برنامج "عادي" بقناة النهار يسلط الضوء على الحالات الإنسانية والنماذج الناجحة

تواصل الإعلامية هدير عبدالرازق تسليط الضوء على الحالات الإنسانية والنماذج الناجحة من خلال برنامجها "عادي" الذي يعرض أسبوعيا في الخامسة مساءا يوم السبت على قناة النهار .

يشار إلى أن برنامج "عادي" يعد يتناول القضايا الاجتماعية ، وهو برنامج اجتماعي خدمي يسلط الضوء علي الحالات الانسانية والنماذج الناجحة ، حيث يتم دعمهم من خلال البرنامج ، ومن أبرز الحلقات التي عرضت مؤخرا ، حلقة دار كبار الفنانين وحلقه عروس الإسماعيلية التي حققت مليون مشاهدة ، كما استضاف البرنامج بطلة العالم في الكارتيه التقليدي اسراء عبد المقصود وتم دعمها من النائب عصمت زايد وبطلة السباحة دكتورة رانيا علواني ، بجانب العديد من اللقاءات بدار المسنين والعديد من الحالات الإنسانية .