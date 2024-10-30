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الأربعاء 30 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزير الخارجية الإيطالي: أمن إسرائيل لا يبنى بالوسائل العسكرية فقط

وزير الخارجية الإيطالي
وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني
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أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أن أمن إسرائيل لا يبنى بالوسائل العسكرية فقط، داعيا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى وقف الحرب.

وقال وزير الخارجية الإيطالي - في تصريحات صحفية أوردها بيان لوزارة الخارجية الإيطالية اليوم /الأربعاء/ - إن إسرائيل لن تتمكن من تحقيق الأمن الحقيقي إلا من خلال المفاوضات الدبلوماسية والاتفاقيات السياسية.

وأعرب الوزير الإيطالي عن أمله أن تكون التقارير الواردة بشأن استئناف المفاوضات؛ بمثابة "توقع حقيقي لنقطة تحول في السلام".

وأشار إلى أن وضع جنود الأمم المتحدة والجنود الإيطاليين معرض للخطر خلال هذه الاشتباكات المتوترة للغاية، مؤكدا - في الوقت نفسه - أن دور اليونيفيل؛ سيكون حاسما أيضا في ضمان الهدنة في المستقبل، وذلك لدعم الاتفاقات السياسية التي ستؤدي حتما إلى قوة فصل بين لبنان وإسرائيل.

أنطونيو تاياني إسرائيل نتنياهو