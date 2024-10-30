الكشف عن سبب مشاركة الزنفلي أمام سموحة رغم إيقافه 4 أشهر

شارك الحارس محمود الزنفلي مع فريق حرس الحدود في مباراته ضد سموحة، التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء، في افتتاح الموسم الجديد من بطولة الدوري الممتاز، رغم إيقافه 4 أشهر وتغريمه 350 ألف جنيه.

وتقدم غزل المحلة بشكوى إلى لجنة شؤون اللاعبين باتحاد الكرة، بسبب توقيع الزنفلي لناديين مختلفين.

وفي وقت سابق، أعلن غزل المحلة إيقاف الزنفلي لمدة 4 أشهر، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية قدرها 350 ألف جنيه، بسبب توقيعه لـ حرس الحدود بعد إعلان انتقاله إلى غزل المحلة.

ورغم ذلك، شارك الزنفلي مع حرس الحدود في المباراة التي أقيمت اليوم ضد سموحة، على الرغم من قرار الإيقاف الصادر بحقه.

وتنازل غزل المحلة عن الشكوى التي قدمها بشأن إيقاف الزنفلي، بعد قبول اعتذار حارس المرمى للنادي.

اعتذار محمود الزنفلي

وكان الزنفلي اعتذر لنادي غزل المحلة ومجلس إدارته وجماهيره عبر فيديو، حيث أكد: «أي لاعب يتمنى الانضمام لفريق غزل المحلة لأنه نادي كبير».

وأشار الزنفلي إلى أنه التقى برئيس النادي وليد خليل، ولكنه لم يتمكن من الانضمام بسبب ظروف أسرية خارجة عن إرادته.

كما أضاف الزنفلي: «أتقدم باعتذاري مجددًا وأعتذر لهم عن ذلك الموقف».

وكان محمود الزنفلي، قضى النصف الثاني من الموسم الماضي معارًا إلى الأهلي قادمًا من نادي الداخلية، حيث شارك في 11 مباراة حافظ خلالها على نظافة شباكه في 5 مناسبات.

وبعد انتهاء إعارته، الأهلي قرر عدم تفعيل بند شراء محمود الزنفلي، ليعود الحارس إلى الداخلية قبل أن ينتقل إلى غزل المحلة ثم حرس الحدود في سلسلة من الانتقالات المثيرة.