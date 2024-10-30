بمشاركة الشباب.. محافظ قنا يشهد انطلاق مؤتمر «كلايمثون» العالمي حول المناخ

شهد الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، إنطلاق فاعليات مؤتمر كلايمثون العالمى 2024 من صعيد مصر، للتوعية بقضايا تغير المناخ تحت عنوان " كلايمثون صعيد مصر - نحو مدن حضرية ومستدامة"، وذلك للعام الثانى على التوالى بمحافظة قنا من خلال البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة NSWMP- EU Green، فى الفترة من ٣٠ إلى ٣١ اكتوبر الجارى، برعاية وزارة البيئة والإتحاد الأوروربى وبالتعاون مع هيئة التعاون الدولى الألمانية giz.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، والدكتور حازم الظنان مدير البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة، والسيدة كريستين دى جى مدير البرنامج الوطنى بهيئة التعاون الألمانى GIZ، وممثلى جهاز تنظيم إدارة المخلفات، ووحدة إدارة المخلفات بالمحافظة وبمشاركة 100 من طلاب الجامعات وشباب الخريجين بصعيد مصر ( قنا واسيوط وسوهاج واسوان والوادى الجديد) بالإضافة الى العديد من الخبراء فى مجال العمل البيئى.

وفي بداية كلمته أعرب محافظ قنا، عن سعادته باستضافة مؤتمر «كلايمثون» العالمي علي أرض قنا ، مؤكدا أن القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا بقضايا التغيرات المناخية، من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمناخ 2050 فى محور إدارة المخلفات الصلبة، و الاقتصاد الدوار، و الاستثمار البيئي والاستدامة.

وأضاف عبد الحليم، بأن المؤتمر يسعى إلى إيجاد أفكار و حلول ابتكارية للحد من التلوث ورفع الوعي البيئي والمناخي، بالتزامن مع أهداف محافظة قنا كي تصبح مدينة خضراء ومستدامة من خلال الاستفادة من مشاركة الافكار المبتكرة بالمؤتمر لمحاولة تطبيقها علي أرض المحافظة.

و قال الدكتور حازم الظنان، أن الدولة من خلال وزارة البيئة والبرنامج الوطنى تدعم المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات، متمثله في البنية التحتية وعقود التشغيل والدعم المؤسسي، بالشراكة مع مختلف الجهات المعنية، لافتا إلى أن النهوض بالمنظومة يتطلب عدة مراحل يجرى العمل عليها منها مراحل النقل والجمع ، المعالجة والتدوير والتخلص الآمن ، ويشارك البرنامج الوطني في كلايمثون صعيد مصر هذا العام لتعزيز الوعي بين الشباب بأهمية إدارة المخلفات من أجل بيئة أفضل للجميع ويعمل على تعزيز الفكرة داخل مختلف المحافظات الأخرى.