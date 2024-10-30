تركيب وصلات مياه مجانية للأسر الأولى بالرعاية بمحافظة كفرالشيخ

الأربعاء 30/أكتوبر/2024 - 11:27 م

بالأشتراك مع مديرية التضامن الإجتماعى بكفرالشيخ، قامت جمعية الأورمان بتركيب عدد (546) وصلة مياه شرب نقيه للأسر الأكثر احتياجأ والأولى بالرعاية بجميع قرى ونجوع ومراكز محافظة كفرالشيخ، بتكلفة اجمالية وصلت الى 2,303,100جنيه.

جاء ذلك تنفيذًاً لتوجيهات الدولة المصرية بدعم الأسر الأولى بالرعاية، وتحت رعاية دكتورة مايا مرسي وزير التضامن الإجتماعي، واللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، وإشراف ومتابعة السيد مسلم وكيل وزارة تضامن كفرالشيخ.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الهدف من تركيب وصلات مياه شرب نقية توفر حياة كريمة للأسر الاكثر احتياجا تضمن لهم المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة فيه من مياه شرب نقيه، لافتًا أن الاسر المستفيدة التي تم اختيارها وفقا لعدة معايير منها المستوى المادي والاقتصادي والمعيشي للأسر المستحقة وفق معايير التنمية وترتيب النطاقات الأشد احتياجا.

مشيرا، ان المواطن المستفيد من أى خدمات الأورمان لا يتحمل أية تكاليف على الإطلاق حيث تقدم هذه الخدمات إلى المستفيدين بالمجان، مضيفًا أن الجمعية تصل للقرى الأكثر احتياجًا بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في أرجاء محافظة كفرالشيخ، تحت إشراف ورعاية مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

يذكر أن جمعية الأورمان على مدار الأعوام السابقة قامت بتركيب 58,355 وصلة مياه بجميع محافظات الجمهورية