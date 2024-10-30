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الأربعاء 30 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الأردن يشارك في اجتماعٍ لمسؤولين لمتابعة مبادرة "التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين" بالرياض

وزارة الخارجية الأردنية
وزارة الخارجية الأردنية
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أعلنت وزارة الخارجية الأردنية أن المملكة تشارك في اجتماعٍ لمسؤولين لمتابعة مبادرة "التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين"؛ الذي يعقد في العاصمة السعودية الرياض اليوم /الأربعاء/، ويهدف إلى حشد الجهود الدولية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على أساس حل الدولتين.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة - في بيان - أن الأردن من الدول الرئيسية التي ساهمت في إطلاق هذه المبادرة خلال الاجتماع الوزاري الذي عقد على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أيلول الماضي، إلى جانب باقي أعضاء اللجنة الوزارية العربية الإسلامية، والاتحاد الأوروبي، والنرويج، مؤكدًا دعم الأردن الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس المحتلة.

وزارة الخارجية الأردنية حل الدولتين السعودية الاحتلال الإسرائيلي