عمال مصر يحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر غدا الخميس

يستعد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة عبد المنعم الجمل، لتنظيم احتفالية بمناسبة الذكرى 51 لانتصارات السادس من أكتوبر، غدا الخميس، بمقر النقابة العامة للعاملين بالبترول بحدائق القبة.

وذلك بحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، و رؤساء النقابات العامة، و أعضاء مجلس النواب، وعددا من القيادات العمالية والنقابية والعاملين بالمحافظات.

وتتناول الاحتفالية ندوة يلقيها اللواء أ.ح بهجت فريد مدير كلية الدفاع الوطنى الأسبق و المحاضر بأكاديمية ناصر العسكرية.