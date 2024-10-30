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الأربعاء 30 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

عمال مصر يحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر غدا الخميس

الاتحاد العام لنقابات
الاتحاد العام لنقابات عمال مصر
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يستعد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة عبد المنعم الجمل، لتنظيم احتفالية بمناسبة الذكرى 51 لانتصارات السادس من أكتوبر، غدا الخميس، بمقر النقابة العامة للعاملين بالبترول بحدائق القبة.
وذلك بحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، و رؤساء النقابات العامة، و أعضاء مجلس النواب، وعددا من القيادات العمالية والنقابية والعاملين بالمحافظات. 
وتتناول الاحتفالية ندوة يلقيها اللواء أ.ح بهجت فريد مدير كلية الدفاع الوطنى الأسبق و المحاضر بأكاديمية ناصر العسكرية.

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