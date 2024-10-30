إصابة نجم مغربي في الدوري السعودي بالرباط الصليبي

أعلن نادي الرائد السعودي تفاصيل الفحوصات الطبية التي خضع لها المغربي محمد فوزير، إثر الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة الفريق أمام الفتح في الدوري السعودي.

وفي بيان رسمي نشره النادي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» (منصة إكس)، أكد أن محمد فوزير يعاني من قطع في الرباط الصليبي، مما يتطلب خضوعه لعملية جراحية في وقت لاحق.

إصابة محمد فوزير بقطع في الرباط الصليبي

وجاء في البيان: «الفحوصات الطبية أكدت إصابة محمد فوزير بقطع في الرباط الصليبي، وسيتم تحديد موعد إجراء العملية الجراحية لاحقًا».

محمد فوزير

يذكر أن، الرائد تمكن من تحقيق الفوز في المباراة التي شهدت إصابة فوزير، حيث انتهت المباراة بفوز الرائد بهدفين مقابل هدف على الفتح.

وغادر فوزير ملعب اللقاء على متن سيارة إسعاف بعد تعرضه للإصابة، لينتهي موسمه مع الرائد في ضربة قوية للفريق.

وتعتبر إصابة المغربي محمد فوزير ضربة موجعة لـ الرائد، إذ يحتل الفريق المرتبة السابعة في جدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 11 نقطة بعد خوض 8 مباريات حتى الآن.