حبس تشكيل عصابي متهم بالنصب على المواطنين بمصر الجديدة

قررت نيابة مصر الجديدة حبس تشكيل عصابي متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وكلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات حول الواقعة.



نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة في ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بمصر الجديدة.

تلقى قسم شرطة مصر الجديدة بلاغاً من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة بتضررة من 4 أشخاص “لاثنين منهم معلومات جنائية”، مقيمين بمحافظتى الجيزة وكفرالشيخ، لقيامهم بالنصب والاحتيال عليه من خلال إنشاء شركتين للاستثمار العقارى و السياحى وبيع بالفحص وإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وأن المذكورين وراء ارتكابها، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تم ضبطهم.. وبحوزتهم (5 هواتف محمول- جهاز "لاب توب" يحتوى على ملفات خاصة بالشركتين).

وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين عن طريق بيع شاليهات قائمة وأخرى تحت الإنشاء لأكثر من شخص، وأقروا بارتكابهم 11 واقعة نصب أخرى بذات الأسلوب، وأمكن تحديد المجنى عليهم و باستدعائهم اتهموا المذكورين بالنصب عليهم، وتم اتخاذ الإجراءات