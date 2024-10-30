الأهلي يستأنف التدريبات استعدادا لمواجهة سيراميكا في الدوري

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التدريبات بدون راحة على ملعب التتش مساء اليوم الأربعاء بعد الفوز على العين الإماراتي بثلاثية والتتويج بكأس القارات الـ3 .

وحقق الأهلي الفوز على العين الإماراتي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت في الثامنة من مساء أمس على استاد القاهرة، في بطولة كأس ‏إنتركونتيننتال ليتوج بكأس ثلاث قارات: إفريقيا وآسيا والمحيط الهادي.

سجل أهداف الأهلي وسام أبو علي وإمام عاشور ومحمد مجدي أفشة، ليصبح النادي الأهلي أول فريق في قارات إفريقيا وآسيا والمحيط الهادي «أوقيانوسيا»، يفوز بكأس عالمية من تنظيم الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

ويستعد الأهلي لبداية حملة الدفاع عن لقب الدوري الممتاز بمواجهة سيراميكا كليوباترا يوم السبت المقبل على ملعب السلام في الجولة الأولى من النسخة الـ66 للدوري الممتاز والذي يحمل المارد الاحمر لقبه الذي توج به للمرة 44 في الموسم الماضي.