"سنتكوم": مقتل 35 من داعش خلال غارات جوية على معاقل التنظيم جنوب شرق سوريا

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" مقتل نحو 35 من مسلحي تنظيم داعش، في غارات جوية نفذتها على مواقع تابعة للتنظيم في "البادية"؛ جنوب شرق سوريا.

وقالت "سنتكوم" - في بيان على حسابها بمنصة (إكس) اليوم /الأربعاء/ - إنها نفذت سلسلة غارات جوية الاثنين الماضي على مواقع عسكرية لداعش، استهدفت العديد من القادة البارزين فيه.

وأضافت أن هذه الضربات ستُعيق قدرة داعش على التنظيم والتخطيط وتنفيذ الهجمات ضد المدنيين، أو ضد مصالح للولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة.

وجددت تأكيدها على مضيّها في تقليص قدرات التنظيم الإرهابي التشغيلية لضمان هزيمته المستدامة.

واستهدفت طائرات "إف 16" خلية داعش التي كانت متواجدة في كهف داخل السلسلة الجبلية المعقدة جغرافيا، بأربع ضربات جوية، بحسب بيان وزارة الدفاع.