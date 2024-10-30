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الأربعاء 30 أكتوبر 2024
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مجلس الأمن يحذر من أي محاولات لتفكيك أو تقليص أنشطة "الأونروا" من جانب إسرائيل

مجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي
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أعرب مجلس الأمن الدولي، اليوم /الأربعاء/، عن قلقه البالغ إزاء القانون الذي أقره الكنيست الاسرائيلي بحظر أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، داعيًا إسرائيل إلى احترام التزاماتها الدولية.

وحذر مجلس الأمن - في بيان بثته الأمم المتحدة عبر موقعها الرسمي - من أي محاولات لتفكيك أو تقليص عمليات الأونروا، مطالبا جميع الأطراف بتمكين الأونروا من تنفيذ مهامها.

كما أكد المجلس أنه لا توجد منظمة يمكنها أن تحل محل الأونروا في خدمة الفلسطينيين، داعيًا جميع الأطراف إلى اتخاذ الخطوات الضرورية لدخول وتسهيل وصول المساعدات إلى المدنيين في غزة.

يُذكر أن الكنيسيت "البرلمان الإسرائيلي" قد حظر، أمس الأول /الإثنين/، أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في إسرائيل، وأقر قانونا لقطع العلاقات مع الأونروا وتصنيفها كـ "منظمة إرهابية"، كما حظر القانون العلاقات بين المسؤولين الإسرائيليين والوكالة ويجرد موظفيها من حصاناتهم القانونية.

مجلس الأمن الدولى الكنيست الإسرائيلي الأونروا