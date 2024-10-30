حبس عاطلين لسرقة أموال بمزرعة دواجن بالنزهة

قررت نيابة النزهة حبس عاطلين 4 أيام علي ذمة التحقيقات في سرقة أموال من داخل مزرعة بدائرة قسم شرطة النزهة وكلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات حول الواقعة.

ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على عاطلين سرقا أموالا من داخل مزرعة دواجن بالنزهة .

تعود الواقعة عندما تمكنت أجهزة الأمن من ضبط عاطلين بدائرة قسم شرطة النزهة، حال استقلالهما مركبة "تروسيكل بدون لوحات معدنية" بقيادة أحدهما، وبحوزتهما (مبالغ مالية "محلية وأجنبية" – هاتف محمول) ، وبمواجهتهما إعترفا بسرقة المبالغ المالية من إحدى مزارع الدواجن إثر خلافات بينهما وبين مالك المزرعة ، وأقرا بإخفائهما مبلغ مالى آخر من متحصلات واقعة السرقة تم ضبطه وأن مركبة التروسيكل والهاتف المحمول المضبوطان بحوزتهما قاما بشرائهما من المبلغ المالى المستولى عليه .. تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.