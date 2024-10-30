التعادل السلبي يسيطر على الشوط الأول من مباراة المصري وطلائع الجيش في الدوري

انتهى الشوط الأول منذ دقائق لمباراة المصري أمام طلائع الجيش باستاد السويس، ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر الدوري المصري الممتاز لكرة القدم للموسم الحالي 2024/2025.

حيث حسم التعادل السلبي دون أهداف الشوط الأول من المباراة .

بدأت المباراة حماسية من جانب لاعبي الفريقين وسط محاولات الوصول الي مرمي الآخر .

شهدت الدقيقة ٢٠ من عمر المباراة اول بطاقة حمراء مباشرة من نصيب إسلام محارب لاعب فريق طلائع الجيش بعد التدخل بتهور على قدم أحمد القرموطي لاعب المصري .

وفي الدقيقة ال ٣٥ اهدر اللاعب كريم طارق لاعب طلائع الجيش، كرة صاروخية لتستقر خارج شباك المصري .

وتوقف اللقاء في الدقيقة ٣٧ لعلاج كريم طارق بعد اصطدامه من اللاعب أحمد القرموطي لاعب المصري ، ليستأنف اللعب مرة أخرى في الدقيقة ٣٨.

جاء تشكيل المصري كالتالي :

محمود جاد في حراسة المرمى.

في الدفاع: أحمد عيد، كريم العراقي، باهر المحمدي، عمرو سعداوي.

في الوسط: محمود حمادة، محمد مخلوف، فخر الدين بن يوسف، خالد الغندور، أحمد القرموطي.

في الهجوم: صلاح محسن.

فيما ضمت قائمة البدلاء: "محمود حمدي، محمد هاشم، حسن علي، ميدو جابر، يوسف الجوهري، كريم بامبو، عبد الرحيم دغموم، محمد الشامي، بابا بادجي.