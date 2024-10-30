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الأربعاء 30 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

ترامب: سأجعل بلادنا أقوى من أي وقت مضى وأبعث الروح في الحلم الأمريكي

ترامب
ترامب
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قال الرئيس الأمريكي السابق والمرشح عن الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب، خلال كلمة له، أنه سيجعل الولايات المتحدة أقوى من أي وقت مضى، بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز" في نبأ عاجل. 

وأضاف ترامب: "سأبعث الروح مجددا في الحلم الأمريكي وأجعل بلادنا أقوى من أي وقت مضى."

كما تابع المرشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية إن السلام سيعود إلى منطقة الشرق الأوسط "قريبا جدا"، في حالة فوزه بالانتخابات المقرر عقدها في 5 نوفمبر المقبل، كما كان خلال فترة رئاسته السابقة، وفق ما أفادت شبكة "سي ان بي سي" الأمريكية.

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