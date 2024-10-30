رئيس "الوطني الفلسطيني" يدعو إلى التدخل الفوري لوقف عمليات التطهير في شمال غزة

دعا رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، اليوم /الأربعاء/ العالم والمجتمع الدولي والبرلمانات الدولية والقارية إلى التدخل الفوري لوقف الكارثة وعمليات البطش والتطهير التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة لإنقاذ عشرات الآلاف من الأطفال والنساء المحاصرين منذ 26 يوما.

وأكد فتوح - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن أهالي شمال القطاع يموتون جوعا وعطشا، ويعانون من الأمراض في ظل استمرار الحصار ومنع الطواقم الطبية والدفاع المدني من أداء واجبها الإنساني، واستمرار عمليات القصف والتسبب باستشهاد أكثر من 1000 مواطن وجرح الآلاف، منوها بوجود مئات الجثث متحلله في الشوارع، بالإضافة إلى عشرات الجرحى العالقين تحت الأنقاض يستغيثون ويصرخون طلبا للنجدة والمساعدة.

وشدد فتوح، على ضرورة فتح ممرات إنسانية آمنة لإخلاء الشهداء وإغاثة الجرحى وإنقاذ العالقين دون تأخير، لافتا إلى أن الصمت الدولي، في هذه اللحظة الحرجة التي يفقد المدنيين أرواحهم، يزيد الأمور تعقيدا ويعد تواطؤا غير مقبول مع هذه الجريمة المستمرة بحق المدنيين العزل، وأن النجدة الفورية هي مطلب إنساني قانوني وأخلاقي لا يحتمل التأجيل.