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الأربعاء 30 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مصطفى المنيري يترشح في انتخابات اتحاد الكرة الطائرة

الدكتور مصطفى المنيري
الدكتور مصطفى المنيري طبيب فريق بيراميدز
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يحظى  الدكتور مصطفى المنيري طبيب فريق بيراميدز الحالى والزمالك السابق بتأييد كبير من أعضاء  الجمعية العمومية لاتحاد الكرة الطائرة بعد ترشحه لعضوية مجلس الاتحاد في الانتخابات المقرر لها يوم 6 ديسمبر المقبل.

وينافس مصطفى المنيري على عضوية مجلس الإدارة وسط مجموعة كبيرة من المرشحين على نفس المقعد خلال الإنتخابات.

وتقدم على مقعد الرئيس كلا من:  عايدة إسماعيل عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري والأفريقي الحالي وياسر قمر الرئيس الحالي للاتحاد وعمرو مخلوف أمين الصندوق الحالي للاتحاد  وشريف الشمرلي مدرب المنتخب الأسبق.

وعلى منصب نائب الرئيس تقدم كلا من :  اللواء محمد صادق وأحمد عبد الدايم  وخالد أبو زينة ومنصور محمدي وهناء حمزة.

وفي منصب أمين الصندوق تقدم كلا من: الإعلامية منى عبد الكريم وعبد المعطي منصور  وطارق فريد ويوسف حسن.

الدكتور مصطفى المنيري لاتحاد الكرة الطائرة مقعد الرئيس عايدة إسماعيل عمرو مخلوف