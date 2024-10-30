رئيس غزل المحلة يتابع استعدادات زعيم الفلاحين لمواجهة الإسماعيلي.. صور

حرص المهندس وليد خليل رئيس مجلس إدارة نادي غزل المحلة، على متابعة استعدادات الفريق الأول لكرة القدم لمواجهة الإسماعيلي في الدوري الممتاز.

يحل فريق غزل المحلة، يوم السبت المقبل، ضيفًا على نظيره الإسماعيلي بملعب استاد الإسماعيلية، في افتتاح مشوار زعيم الفلاحين في الدوري الممتاز بموسم 2024-2025.

وتابع المهندس وليد خليل وأعضاء مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، تدريبات الفريق استعدادًا لخوض مواجهة الإسماعيلي.

غزل المحلة يستعد لمواجهة الإسماعيلي

ظهر الانسجام الكبير بين اللاعبين والجهاز الفني خلال المران، حيث حرص أحمد عيد عبدالملك المدير الفني لفريق غزل المحلة، على التركيز على الجوانب التكتيكية والبدنية، استعدادًا لخوض مواجهة الإسماعيلي.

كان غزل المحلة نجح في العودة إلى الدوري الممتاز، بعد منافسة قوية مع فرق أخرى، مثل: بتروجت وحرس الحدود.

وأبرم غزل المحلة، عددًا من الصفقات القوية، أبرزها: محمد حمدي زكي من نادي أسوان، أحمد عبد الحكم مدافع سموحة، حسام جريشة لاعب المصري البورسعيدي، التونسي محمد علي بن حمودة مهاجم الترجي السابق، عبد الرحمن صميدة مدافع بيراميدز السابق، ويوسف حسن قادمًا من بلدية المحلة.