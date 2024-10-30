تربح واستغلال وظيفة.. تعرف على اتهامات النيابة لرئيس مكتب تموين الموسكي

باشرت النيابة العامة تحقيقاتها الموسعة في اتهام رئيس مكتب تموين الموسكي وآخرين، بالاستيلاء على أموال الدعم، وأمرت بحبس المتهمين أربعة أيام علي ذمة التحقيقات.

ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات بالتربح الوظيفي واستغلال المناصب في الاستيلاء علي أموال المواطنين، والتلاعب في البيانات.

وجاء في تحقيقات النيابة أن المتهمين، يقومون بالتلاعب بالبطاقات التموينية، من خلال إضافة أشخاص وحذف آخرين والاستيلاء علي أموالهم، مستغلين مناصبهم الحكومية وصلاحياتهم في التمكن من ذلك، وتحفظت النيابة علي الأجهزة الخاصة بهم والبطاقات المضبوطة، وأمرت بفحصها.

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على رئيس مكتب تموين الموسكي وأربعة آخرين بتهمة تكوين تشكيل إجرامي، للاستيلاء على أموال دعم المواطنين.