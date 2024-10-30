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الأربعاء 30 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

ترك بصمة مميزة قبل رحيله.. تفاصيل الأعمال الأخيرة في مشوار مصطفى فهمي

مصطفى فهمي
مصطفى فهمي
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رحل الفنان مصطفى فهمي عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، عن عمر يناهز الـ82 عامًا، حيث عاني الفنان  الراحل من تدهور حالته الصحية في الآونة الأخيرة.

وشهد عام 2024 عودة مصطفى فهمي إلى السينما مرة أخرى، بعد غياب دام سنوات عديدة عن شاشة السينما، حيث أنه كان يرفض العديد من الأعمال الفنية التي كانت تعرض عليه، وذلك لأنه كان يقرأ السيناريو جيدا قبل الموافقة على المشاركة بالعمل.

عاد مصطفى فهمي إلى السينما في عام 2024 بفيلمين، وهما فيلم "السرب"، والذي جسد خلال أحداثه شخصية رئيس المخابرات العامة، وفيلم "أهل الكهف"، والذي جسد خلاله شخصية الإمبراطور الروماني ديكيوس، وفي كلا من الفيلمين ظهر مصطفى فهمي ظهورا مؤثرا خلال الأحداث، ليترك بصمة فنية مميزة قبل رحيله، ويضيف إلى مكتبه الفنية المليئة بالعديد من الأدوار المميزة، والتي جعلته واحدا من نجوم الفن المصري. 

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