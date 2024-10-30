عاجل.. “إنستاباي” ينوه بتأثر مؤقت على بعض الخدمات المقدمة عبر التطبيق غدا

أعلن تطبيق المدفوعات اللحظية "إنستاباي" التابع للبنك المركزي المصري أن بعض البنوك العاملة بالقطاع المصرفي ستقوم بإجراء تحديثات على أنظمتها للتوافق مع التوقيت الشتوي، وذلك في الفترة من 31 أكتوبر الساعة 11 مساءً وحتى الساعة 2 صباحًا من يوم 1 نوفمبر.

وأوضح التطبيق عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن هذه التحديثات قد تؤثر مؤقتًا على بعض الخدمات المقدمة عبر التطبيق، حيث قد تواجه عمليات التحويلات البنكية بعض التأخير أثناء هذه الفترة.

يأتي هذا التحديث كجزء من جهود البنوك العاملة بالقطاع لضمان توافق الأنظمة البنكية مع التوقيت الجديد، مما يضمن استمرارية تقديم الخدمات بكفاءة وموثوقية بعد انتهاء عملية التحديث.