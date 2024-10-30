ads
الأربعاء 30 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بنوك

عاجل.. “إنستاباي” ينوه بتأثر مؤقت على بعض الخدمات المقدمة عبر التطبيق غدا

تطبيق المدفوعات اللحظية
تطبيق المدفوعات اللحظية "إنستاباي"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن تطبيق المدفوعات اللحظية "إنستاباي" التابع للبنك المركزي المصري أن بعض البنوك العاملة بالقطاع المصرفي ستقوم بإجراء تحديثات على أنظمتها للتوافق مع التوقيت الشتوي، وذلك في الفترة من 31 أكتوبر الساعة 11 مساءً وحتى الساعة 2 صباحًا من يوم 1 نوفمبر.

وأوضح التطبيق عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن هذه التحديثات قد تؤثر مؤقتًا على بعض الخدمات المقدمة عبر التطبيق، حيث قد تواجه عمليات التحويلات البنكية بعض التأخير أثناء هذه الفترة.

يأتي هذا التحديث كجزء من جهود البنوك العاملة بالقطاع لضمان توافق الأنظمة البنكية مع التوقيت الجديد، مما يضمن استمرارية تقديم الخدمات بكفاءة وموثوقية بعد انتهاء عملية التحديث.

 

تطبيق المدفوعات اللحظية إنستاباي البنك المركزى المصرى البنوك التوقيت الشتوي عمليات التحويلات البنكية