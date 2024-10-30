اقرأ غدًا في "البوابة".. أزمة الأونروا في "الجمعية العامة" و"العدل الدولية"

الأربعاء 30/أكتوبر/2024 - 08:24 م

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الخميس 31 أكتوبر 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

أزمة الأونروا في "الجمعية العامة" و"العدل الدولية"

المنظمة الدولية للهجرة تدعم موقف الأمين العام للأمم المتحدة: غياب الوكالة سيكون كارثيًا

النرويج تطلب من "محكمة العدل" توضيح التزامات إسرائيل حول دخول مساعدات غزة

نقابات الصحفيين الفرنسية تستنكر "استهداف" الصحافة في الشرق الأوسط

الانتخابات الأمريكية مشتعلة.. اتهام بايدن بوصف أنصار ترامب بـ "القمامة"

تصعيد متبادل.. تعبئة 160 ألف جندي أوكراني لمواجهة تقدم القوات الروسية

حرب اقتصادية.. الصين تعترض على فرض أوروبا رسوما إضافية على سياراتها الكهربائية