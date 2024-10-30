تعرف على تشكيل المصري أمام طلائع الجيش في الدوري

انطلقت منذ قليل مباراة المصري أمام طلائع الجيش في الجولة الأولى من الدوري المصري بشكله الجديد، والذي انطلقت أولى مبارياته اليوم الأربعاء، على إستاد السويس.

جاء تشكيل المصري كالتالي :

محمود جاد في حراسة المرمى.

في الدفاع: أحمد عيد، كريم العراقي، باهر المحمدي، عمرو سعداوي.

في الوسط: محمود حمادة، محمد مخلوف، فخر الدين بن يوسف، خالد الغندور، أحمد القرموطي.

في الهجوم: صلاح محسن.

فيما ضمت قائمة البدلاء: "محمود حمدي، محمد هاشم، حسن علي، ميدو جابر، يوسف الجوهري، كريم بامبو، عبد الرحيم دغموم، محمد الشامي، بابا بادجي.