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الأربعاء 30 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تعرف على تشكيل المصري أمام طلائع الجيش في الدوري

مباراة المصري امام
مباراة المصري امام طلائع الجيش
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انطلقت منذ قليل مباراة المصري أمام طلائع الجيش في الجولة الأولى من الدوري المصري بشكله الجديد، والذي انطلقت أولى مبارياته اليوم الأربعاء، على إستاد السويس.

جاء تشكيل المصري كالتالي :

محمود جاد في حراسة المرمى.

في الدفاع: أحمد عيد، كريم العراقي، باهر المحمدي، عمرو سعداوي.

في الوسط: محمود حمادة، محمد مخلوف، فخر الدين بن يوسف، خالد الغندور، أحمد القرموطي.

في الهجوم: صلاح محسن.

فيما ضمت قائمة البدلاء: "محمود حمدي، محمد هاشم، حسن علي، ميدو جابر، يوسف الجوهري، كريم بامبو، عبد الرحيم دغموم، محمد الشامي، بابا بادجي.

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مباراة المصري الجولة الأولى من الدوري المصري