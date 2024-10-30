بدء مباراة المصري أمام طلائع الجيش في الدوري

بدأت منذ قليل مباراة فريق المصري أمام فريق طلائع الجيش على استاد السويس، ضمن الجولة الأولى من مباريات الدوري المصري، والتي انطلقت أولى مبارياته اليوم.

وكان قد تأكد غياب خماسي المصري سمير فكري والغيني أمادوبا وخالد صبحي ومحمد دبش والبنيني أتدجيكو سامادو عن قائمة الفريق فى مباراته أمام طلائع الجيش بالجولة الأولى من الدوري والمقرر إقامتها في الثامنة مساء غد الأربعاء على ستاد السويس الجديد

يغيب الثنائي سمير فكري وأمادو با نتيجة عدم انتظامهما في معسكر الفريق بالمغرب، فيما يغيب الثلاثي صبحي ودبش وسامادو بسبب الإصابة.

من جهته، أكد الدكتور محمود الشحات، طبيب الفريق، أن خالد صبحي يواصل برنامجه التأهيلي بعد إصابته بتمزق من الدرجة الثانية في عضلة السمانة خلال مشاركته في مباراة منتخب مصر مع مضيفه منتخب موريتانيا بتصفيات بطولة الأمم الأفريقية، فيما يعاني محمد دبش من التواء في مفصل الكاحل يخضع معه للمتابعة الدورية، وذلك لبدء مشاركته في التدريبات الجماعية للفريق فور تماثله للشفاء

بينما يُنهي البنيني سامادو حاليًا برنامجه التأهيلي والعلاجي بعد شكواه من إجهاد كبير في منطقة الحوض، وذلك بعد انتظامه في معسكر منتخب بلاده خلال فترة التوقف الدولي الأخير.