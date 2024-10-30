اللواء سمير فرج يحث الشباب على استلهام روح أكتوبر لمواجهة تحديات الحاضر والمستقبل

أكد اللواء دكتور سمير فرج الخبير الإستراتيجي، ومدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق وأحد أبطال حرب أكتوبر، أن التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري لا تزال حاضرة على كافة الجبهات الاستراتيجية، بالإضافة إلى الأزمات الإقليمية بدءًا من حرب غزة مرورًا بجنوب لبنان وصولًا إلى توسيع دائرة الصراع بدخول إيران على الخط بشكل مباشر بعد التصعيد الذي شهدته المنطقة في الفترة الأخيرة.

وأشار فرج إلى أن كل هذه التحديات تؤثر بشكل مباشر على استقرار مصر والمنطقة، وتتطلب يقظة مستمرة واستراتيجيات فعّالة للتعامل معها داخليًا وخارجيًا.

وأضاف اللواء دكتور سمير فرج خلال فعاليات الندوة التثقيفية الكبرى التي نظمتها جامعة المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، أن الوضع الحالي ملتهب حول مصر من صراعات وحروب إقليمية تحيط بها من كافة الاتجاهات، فمن الجانب الغربي ليبيا، والجنوبي السودان واليمن، والشرقي غزة ولبنان.

ولفت إلى أن هناك نوعًا جديدًا من الحروب بدون استخدام المدفع والدبابة، وإنما بإسقاط الدولة من خلال أبنائها باستخدام حروب الجيل الرابع والخامس، التي تعتمد على بث الشائعات، وإفقاد المواطن الثقة في قيادته ودولته.

و دعا اللواء فرج الشباب إلى اليقظة والتفكير العقلاني وعدم التسرع في ترويج الأخبار الزائفة والشائعات التي تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي كما حثهم على استلهام روح أكتوبر العظيمة لمواجهة تحديات الحاضر والمستقبل.

وقال فرج ،"من أجل أن نشعر بحلاوة النصر فلا بد أن نمر بالانكسار ، فقد استطاعت مصر عبور هزيمة 1967، قبل عبور خط بارليف في حرب أكتوبر 1973، فلم ينجح العدو في بث روح اليأس، حيث نهض جيش مصر بعد الهزيمة ليعيد بناء قدراته ويبدأ معارك الاستنزاف والاستعداد للانتصار"..

وعرض اللواء سمير فرج لعدد من الأفلام الوثائقية حول أحداث هزيمة 1967، ثم معركة رأس العش والتي استمرت 7 ساعات وصدت القوات المصرية هجوم العدو ثم تدمير وإغراق المدمرة إيلات والذي أصبح درسًا في تكتيكات الحرب، مستعرضًا قصة استشهاد البطل العسكري المصري الفريق عبد المنعم رياض- والذي استُشهد وهو يتفقد الخطوط الأمامية للجيش المصري.

واستعرض فرج الخطة الاستراتيجية لحرب أكتوبر وبناء حوائط الصواريخ لصد الهجمات الإسرائيلية داخل سيناء أثناء العبور واقتحام خط بارليف، والذي كان بطول 180 كم على مياه القناة بارتفاع 20 مترًا.

و أوضح أن إسرائيل أكدت على استحالة عبور الجيش المصري له، إلا أن العبقرية الهندسية العسكرية المصرية قهرت خط بارليف والذي تم التخطيط لعبوره لمدة ست سنوات .

واستكمل اللواء الدكتور سمير فرج حديثه عن بدء العبور واقتحام خط بارليف، حيث ركزت مصر من خلال حائط الصواريخ على الضفة الغربية والذي استطاع إلحاق خسائر فادحة بالقوات الجوية الإسرائيلية، وعرض مشاهد من فيلم "جولدا " الذي وثَّق أيام حرب أكتوبر وردود الفعل في إسرائيل خلال الحرب، حيث رصد الفيلم 3 أسابيع في حياة رئيسة الوزراء الإسرائيلية السابقة جولدا مائير، خلال حرب أكتوبر 1973، وتحديدًا منذ الخامس من أكتوبر وحتى قرار وقف إطلاق النار في الثاني والعشرين من الشهر ذاته.

حضر فعاليات الندوة التثقيفية اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، والدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، والدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية الأسبق، الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية، الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة ،العقيد أركان حرب الهيثم عواد المستشار العسكري لمحافظة الدقهلية، وممثلي الجهات الرقابية والسيادية و القوات المسلحة، وأعضاء مجلس النواب و الشيوخ، ونواب رئس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدراسات العليا والبحوث وخدمة وتنمية المجتمع، ومدير عام لجنة الوعظ بمنطقة المنصورة الأزهرية ، الأنبا أكسيوس أسقف المنصورة و توابعها، وعمداء الكليات الحاليين و السابقين،أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطلاب.

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