الأنبا دانيال: مقاومة البابا تواضروس بمثابة انقسام للكنيسة ولا يستفيد منه سوى الشيطان

أكد الأنبا دانيال أسقف المعادي والبساتين ودار السلام وتوابعها، وسكرتير المجمع المقدس، أن مقاومة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمثابة انقسام للكنيسة ولا يستفيد منه سوي الشيطان، مؤكداً على البابا تواضروس لن يمانع أن ينظر لرأى المعتدلين في الكنيسة خاصة الذين لا يبحثون عن منافع شخصية.



جاء ذلك ضمن كلمة ألقاها الأنبا دانيال خلال العظة الأسبوعية لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في من كنيسة الأنبا بيشوي بزهراء المعادي.



وقال سكرتير المجمع المقدس خلال كلمته: في كل زمان بطريرك الكنيسة هو صمام أمان الكنيسة، ولذلك يلتف حوله كل أبناء الكنيسة، اما مقاومة البطريرك فهو بمثابة انقسام للكنيسة ولا يستفيد منه سوى العدو الأول للكنيسة وهو الشيطان، موضحاً أنه لابد أن يحدث بين أعضاء الكنيسة اختلاف في الأفكار والاراء، فنحن بشر، وذلك ما حدث بين الأباء الرسل القديسين، الذين عندما اختلفوا جلسوا معاً للحوار في محبة واتضاع، وكان البيان الذي صدر لأول مجمع كنسي رأسته وعنوانه "رأى الروح القدس ونحن"؛ فكانت روح الله تقود الاجتماع دون نزاعات او مكاسب شخصية ولا محاربات شيطانية.



وتابع، ولذلك كسكرتير للمجمع المقدس أدعو كل من له رأى في الكنيسة أن يقدم ذلك بروح المحبة والخضوع لقداسة البابا تواضروس الثاني.



وأختتم، انا متأكد ان قداسة البابا لن يمانع أن ينظر لرأى المعتدلين في الكنيسة خاصة الذين لا يبحثون عن منافع شخصية، حفظ الله كنيسته في سلام وهدوء وحفظ قداسة البابا تواضروس الثاني.