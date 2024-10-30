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الأربعاء 30 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

برنامج تدريبي للإدارة المتكاملة للحشائش لرفع كفاءة العاملين بوزارة الزراعة

جانب من البرنامج
جانب من البرنامج التدريبي
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ينظم المعمل المركزي لبحوث الحشائش التابع لمركز البحوث الزراعية برنامج تدريبي بعنوان الإدارة المتكاملة للحشائش في المحاصيل الحقلية والبستانية والخضر .

جاء ذلك في إطار توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق وتحت اشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.

 وفي هذا السياق قالت الدكتورة عزة خفاجي مدير المعمل المركزي لبحوث الحشائش التابع لمركز البحوث الزراعية  إنه من أهداف هذة الدورة تأتي بهدف رفع الكفاءة العلمية والعملية للباحثين والعاملين بوزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية، وذلك في مجال المكافحة المتكاملة للحشائش في النظم الزراعية المصرية بالاراضي القديمة والجديدة لتقليل الفقد في الإنتاج الزراعي الناتج من تداخل الحشائش مع المحاصيل الزراعية والفقد في المياه والمحافظة علي البيئة باستخدام استراتيجيات تعتمد علي ترشيد مبيدات الحشائش.

  جدير بالذكر أن الفئات المستهدفة من البرنامج التدريبي التي تم تدريبها عدد ٢٥ عضو من أعضاء الهيئة البحثية بوزارة الزراعة و مركز البحوث الزراعية

الإدارة المتكاملة للحشائش المحاصيل الحقلية مبيدات الحشائش