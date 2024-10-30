لاوتارو وتورام يقودان تشكيل إنتر ميلان أمام إمبولي في الدوري الإيطالي

أعلن سيموني إنزاجي، المدير الفني لفريق إنتر ميلان، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة إمبولي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإيطالي.

يحل فريق إنتر ميلان، اليوم الأربعاء، ضيفًا على نظيره إمبولي بملعب كارلو كاستيلاني، في لقاء ينطلق في الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

يقود الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز تشكيل إنتر ميلان أمام إمبولي، رفقة الفرنسي ماركوس تورام، في ظل جلوس الإيراني مهدي طارمي على مقاعد البدلاء.

ويأمل الإنتر تحقيق الفوز على إمبولي، لمواصلة اللحاق بمتصدر الدوري الإيطالي نابولي، الذي فاز على ميلان أمس الثلاثاء في نفس الجولة.

يحتل إنتر ميلان وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 18 نقطة، خلف نابولي المتصدر بـ25 نقطة، بينما يأتي إمبولي في المركز الحادي عشر برصيد 11 نقطة.

تشكيل إنتر ميلان لمواجهة إمبولي

حراسة المرمى: يان سومر

خط الدفاع: بيسيك - ستيفان دي فري - أليساندرو باستوني

خط الوسط: ماتيو دارميان - دافيد فراتيسي - نيكولو باريلا - هنريك مختيريان - فريدريكو ديماركو

وفي الهجوم: لاوتارو مارتينيز - ماركوس تورام.