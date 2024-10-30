“البحوث الزراعية” ينظم برنامجا تدريبيا حول تصميم التجارب الزراعية

ينظم المعمل المركزي لبحوث التصميم والتحليل الاحصائي التابع لمركز البحوث الزراعية، برنامج تدريبي بعنوان تصميم التجارب الزراعية باستخدام برنامج "minitab" في الفترة من ٣ إلى ٧ نوفمبر ٢٠٢٤.

يأتي ذلك إطار توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية وبرعاية الدكتورة هبه فهمى محمد مدير المعمل المركزى لبحوث التصميم والتحليل الإحصائى على أهمية العمل علي تطوير المستوي العلمي لدى الباحثين بما يخدم إستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة.



وفي هذا الإطار سوف ينظم المعمل المركزي لبحوث التصميم والتحليل الاحصائي دورة بعنوان "تصميم وتحليل التجارب الزراعية" باستخدام برنامج minitab وتهدف الدورة إلى:-

المحور الأول:- مقدمة عن البرنامج وكيفية تصميم وتحليل تجارب قطاعات كاملة العشوائية بما يخدم تجارب الصوب والحقل.

المحور الثاني:- تصميم وتحليل تجارب القطع المنشقة مرة واحدة والتي يصعب فيها التوزيع العشوائي لاحدي العاملين تحت الدراسة..

المحور الثالث:- دراسة العلاقة بين المحور ومكوناته من خلال تقدير معامل الارتباط ودراسة الانحدار البسيط و المتعدد بما يخدم عملية الانتخاب.

المحور الرابع :- عمل التحليل العنقودي لمعرفة التقارب والتباعد بين التراكيب الوراثية المختبرة بما يسهل من عملية الانتخاب والتهجين.



المحور الخامس :- كيفية عرض النتائج في أشكال بيانية مما يسهل من إستقراء النتائج.