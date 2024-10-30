رئيس جامعة المنصورة: حرب أكتوبر ستظل شاهدًا على قوة الشعب

أكد الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، أن ما حققته مصر في حرب أكتوبر المجيدة سيظل أبد الدهر، شاهداً على قوة إرادة الشعب المصري، وكفاءة قواته المسلحة، وقدرة المصريين على التخطيط الدقيق والتنفيذ المحكم.

وقدم رئيس جامعة المنصورة التحية والتقدير للقوات المسلحة المصرية قائلا:" القوات المسلحة المؤسسة الوطنية العريقة التي لم ولن تتخلف يوماً عن التصدي لتحمل المسئولية، مهما ثقلت وتأدية الأمانة".

كما ألقى خاطر سلاماً على شهداء مصر الأبرار من القوات المسلحة الذين ضحوا بأرواحهم فداء لشعبها ليعيش الوطن كريماً مطمئناً.

جاء ذلك خلال فعاليات الندوة التثقيفية الكبرى التي نظمتها جامعة المنصورة، اليوم الأربعاء، بحضور اللواء دكتور سمير فرج، الخبير الإستراتيجي، ومدير إدارة الشئون المعنوية، محافظ الأقصر السابق وأحد أبطال حرب أكتوبر من عام 1973.

وأكد خاطر أن جامعة المنصورة تتشرف بوجود قيمة فكرية واستراتيجية كبيرة في حجم اللواء دكتور سمير فرج نظرا لما يملكه من أفكار ورؤى ومعلومات هامة وثرية للشباب توجههم وترشدهم للتحديات التي تواجه الدولة المصرية، كما تذكرهم برحلة النصر العظيم في واحدة من أعظم حروب العالم التي استعادت بها مصر أرضها وكرامتها.

وتابع قائلا:" ليذكر الجميع دائماً بأن هذا الوطن قادر على فعل المستحيل، حيث قال عنه الرئيس عبد الفتاح السيسى " إنه كان قائدي عندما كنت ملازما أول في الكتيبة ، ويتمتع بسمعة طيبة وقدرة علمية معروفة ، وتعلمت منه حل المشكلات بحكمة وهدوء ويسر" .



وأضاف رئيس جامعة المنصورة، أن شهر أكتوبر يأتي من كل عام حاملاً معه نسائم الانتصار والمجد، تلك الأيام التي نستحضر فيها دروس النصر ونحتفي بالأبطال والشهداء ونحيي ذكرى انتصارات أكتوبر العظيمة، و روح أكتوبر الكامنة في جوهر هذا الشعب ومعدنه الأصيل والتي تظهر عند الشدائد.



حضر فعاليات الندوة التثقيفية الواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية الأسبق، الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية، الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة ،العقيد أركان حرب الهيثم عواد المستشار العسكري لمحافظة الدقهلية، وممثلي الجهات الرقابية والسيادية و القوات المسلحة، وأعضاء مجلس النواب و الشيوخ، ونواب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدراسات العليا والبحوث وخدمة وتنمية المجتمع، ومدير عام لجنة الوعظ بمنطقة المنصورة الأزهرية، الأنبا أكسيوس أسقف المنصورة و توابعها، وعمداء الكليات الحاليين و السابقين،أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطلاب.

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