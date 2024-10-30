قطع جثته بالمنشار.. تأييد سجن متهم بقتل صديقه في عابدين بسبب 300 جنيه

أيدت محكمة جنايات مستأنف القاهرة، المنعقدة بعابدين، اليوم الحكم الصادر بالسجن المؤبد ضد المتهم بقتل صديقه وتقطيع جسده بواسطة منشار كهربائي، ورفضت استئنافه على حكم أول درجة.

كانت قد قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار وائل زهران، وعضوية المستشارين جابر الجزار ومحمود رشدان وعبدالله سلام، بمعاقبة المتهم بقتل صديقه وتقطيع جثته بمنشار كهربائى بالسجن المؤبد.

نص الإحالة الصادر

جاء في نص الإحالة الصادر من النيابة في القضية رقم 279 لسنة 2023 جنايات عابدين، أن المتهم "مدرب كرة قدم"، قام بقتل صديقه وتقطيع جثته بصاروخ كهربائى داخل شقته فى منطقة عابدين، لسرقته ٣٠٠ جنيه من حقيبته، حيث قام بقتله والتمثيل بجثته، بعدما تشاجر سويا، وتطاول عليه بالضرب مما أدى إلى وفاته، نتيجة ارتطام رأسه، فقرر التخلص منه، وفي سبيل ذلك احضر سلاح أبيض"سكين"، وقام بطعنه عدة طعنات بعدما أيقن وفاته، ثم قام بتقطيع جثته ولكن لم يتمكن من ذلك.

واضافت التحقيقات واعترافات المتهم، أنه اختار فكرة استخدام صاروخ تقطيع، وتوجه إلي صديقه مالك ورشة، ليس له علم بالواقعة، وأخذ منه الصاروخ وعلمه طريقة استخدامه، وعاد الي مسكنه وبدأ في تقطيع الأطراف ثم الرأس وقام بغليها على النار ليتمكن من تكسيرها، وقسم أجزاء جسده المقطوعة على أكثر من شنطة، وخبأهم تحت سريره وفي الدولاب ووضع عليهم مواد تعقيم "كلور وديتول" لإخفاء الرائحة.

وتوجه المتهم في اليوم التالي بعدما تخلص من آثار الجريمة بمسكنه، إلى الشارع وبحوزته ثلاثة شنط، تخلص من إحداهما بمنطقة السيدة زينب، وأخرى داخل أتوبيس نقل عام وواحدة بجوار مدرسة، ثم قام بالتخلص من ملابسه بأحد مقالب القمامة، ثم تابع نفس التسلسل في اليوم التالي وتخلص من باقي الشنط بنفس الأماكن.

وكشفت التحقيقات في الواقعة انها بدأت بنشوب مشاجرة بين المتهم والمجني عليه ، بعدما ضبطه الأول وهو يقوم بسرقة أموال من حقيبه خاصة به فتشاجر معه، وقام بضربه بالقلم فارتطم رأسه بمنضدة موجودة بالمنزل، وبعدما أيقن وفاته قرر التخلص منه وقتله وتقطيع حثته لاخفاء الجريمة.

عثرت الأجهزة الامنية، علي أشلاء جثة المجني عليه وبتتبع خط سيره والتحريات، تبين أن صديقه مدرب كرة قدم وراء ارتكاب الواقعة، وبالتحقيق معه أقر بارتكابه الجريمة علي النحو السابق، وقررت النيابة حبس المتهم وإحالته للمحكمة الجنائية، التي قررت ما تقدم.