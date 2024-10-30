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الأربعاء 30 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ الدقهلية: الجندي المصري لقن العدو درسا قاسيا في حرب أكتوبر

اللواء طارق مرزوق
اللواء طارق مرزوق - محافظ الدقهلية
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قال اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، إن الجندي المصري لقن العدو الإسرائيلي درساً قاسياً في حرب أكتوبر يجعله يفكر ألف مرة قبل الاقتراب من حدود مصر أو المساس بأمنها واستقرارها، وأنه جندي لا يقبل الهزيمة أو الانكسار، ونتائج حرب اكتوبر خير دليل علي قوة الجندي المصري و صلابة الشعب ضد أي عدو تسول له نفسه المساس بأرضه ، مشيراً إلي أن أبناء مصر الشهداء سالت دمائهم من أجل الحفاظ علي ترابها.
جاء ذلك خلال  فعاليات الندوة التثقيفية الكبرى التي نظمتها جامعة المنصورة،:اليوم الأربعاء،بحضور اللواء دكتور سمير فرج، الخبير الإستراتيجي، ومدير إدارة الشئون المعنوية، محافظ الأقصر السابق وأحد أبطال حرب أكتوبر من عام 1973.  

ووجه " مرزوق " تحية اعزاز وتقدير لأبطال وشهداء قواتنا المسلحة في حرب أكتوبر المجيدة لما حققوه من نصر تاريخي أعاد لنا العزة والكرامة في أكبر انتصار عسكري عرفه التاريخ والذي لايزال العالم كله منبهرا به حتي يومنا .

وأكد أن قواتنا المسلحة هي درع مصر الواقي الذي يحقق لها الأمن والأمان ويتصدى لكل من تسول له نفسه المساس بإستقرارها، فالتاريخ المصري القديم والحديث مليء بالمعارك و الانتصارات التي أثبتت للعالم بأكمله أن لمصر درعاً وسيف لا يمكن هزمه أو انكساره .
وقال " مرزوق " لا تزال ذكرى الانتصار راسخة في أذهان المصريين علي مر العصور و درسا مستفادا للأجيال المتعاقبة ليتعلموا كيف حقق آبائهم وأجدادهم انتصارا عسكرياً لما يشهده التاريخ الحديث من قبل .
كما أكد أن الأمن والأمان أغلى سلعة تقدمها القوات المسلحة للشعب المصري وواجب علي كل شباب مصر التضحية بأنفسهم فداء للوطن وأن يعلموا قدر وطنهم وأهميته وأن لا بديل لهذا الوطن .
 وحذر " المحافظ " أبناء مصر وشبابها من الانقياد خلف الشائعات والأولي التقدم بهذا الوطن نحو مستقبل واعد لأن الشائعات هي سلاح العدو لتفكيك الشعب المصري ..

حضر فعاليات الندوة التثقيفية الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، والدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية الأسبق، الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية، الدكتور  معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة ،العقيد أركان حرب الهيثم عواد المستشار العسكري لمحافظة الدقهلية، وممثلي الجهات الرقابية والسيادية و القوات المسلحة، وأعضاء مجلس النواب و الشيوخ، ونواب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدراسات العليا والبحوث وخدمة وتنمية المجتمع، ومدير عام لجنة الوعظ بمنطقة المنصورة  الأزهرية، الأنبا أكسيوس أسقف المنصورة و توابعها، وعمداء الكليات الحاليين و السابقين،أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطلاب.

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