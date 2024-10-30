الرئاسة الفلسطينية تؤكد ضرورة تعزيز عمل "الأونروا" ورفض القرارات الإسرائيلية بشأن حظر عملها

أكدت الرئاسة الفلسطينية، ضرورة تعزيز عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، ورفض قرارات سلطة الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعية بشأن حظر عملها في فلسطين.

وأشارت الرئاسة - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم /الأربعاء/ - إلى ضرورة العمل على تنفيذ قرار الجمعية العامة بشأن فتوى محكمة العدل الدولية في إطار زمني محدد، وعقد المؤتمر الدولي للسلام، وكذلك تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2735 بشأن وقف إطلاق النار وتقديم المساعدات وانسحاب قوات الاحتلال الكامل من قطاع غزة، وتولي دولة فلسطين المسؤولية في القطاع، كما هو في الضفة والربط بينهما، وإعادة الإعمار وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة.

ورحبت الرئاسة الفلسطينية بعقد الاجتماع الأول للتحالف الدولي في العاصمة السعودية الرياض، بعد الإعلان عن إنشائه بنيويورك في سبتمبر الماضي، لتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، معربة عن تقديرها الكبير لجهود السعودية لاستضافة عقد مثل هذا الاجتماع الهام الذي سيسهم في دعم جهود القيادة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس في إنهاء الاحتلال وتجسيد قيام دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

كما ثمنت الرئاسة الفلسطينية، جهود جميع الدول الشقيقة والصديقة المشاركة في هذا الاجتماع الهام.