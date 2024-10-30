الاتحاد الأفريقي بالقاهرة ينظم ندوة حول التكامل وتعزيز منطقة التجارة الحرة القارية

نظم وفد الاتحاد الأفريقي الدائم لدى جامعة الدول العربية بالقاهرة ندوة للترويج لمنطقة التجارة الحرة القارية الافريقية على مدار يومين .

شارك في الندوة عدد من أساتذة الاقتصاد والعلوم السياسية في الجامعات المصرية والسودانية والليبية و عدد من مراكز ومعاهد الدراسات.

وطرح المشاركون اوراقا بحثية فيما يتعلق باستكمال تحقيق منطقة التجارة الحرة والتغلب على التحديات التي تواجهها.

وناقش الباحثون العوامل الإيجابية وكيفيه تطويرها وتنميتها وكذلك مواجهه الصعوبات والتعامل معها للوصول إلى الهدف المنشود ؛والذي سينعكس بالايجاب على كل شعوب القارة.

وأكد السفير نادر فتحي العليم رئيس وفد الإتحاد الإفريقى الدائم لدى جامعة الدول العربية بالقاهرة إن هذه الندوه تعكس ديناميكية الإتحاد واعتماده على الحلول العلمية والاستفاده من الخبرات في طرح رؤى يمكن من خلالها تحقيق أهداف تخدم تنمية ونهضة الدول الأفريقية.

واشار فتح العليم اننا نستمع إلى الانتقادات البناءة بكل رحابة لأنها تعمل على معالجة ما يواجه القارة من تحديات والتغلب عليها .

واوضح أن تحقيق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية سيؤدي إلي الاندماج والتكامل الأفريقي وتحقيق حلم الشعوب الأفريقية برؤية افريقيا التي نريدها من منطلق أجندة الاتحاد الافريقي 2063.