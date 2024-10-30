الزراعة: تحصين 1.2 مليون جرعة للماعز والأغنام ضد مرض الطاعون



تلقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة تقريرا من الدكتور ممتاز شاهين رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة في الماعز والأغنام والتي بدأت 21 سبتمبر 2024 بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

وقال "شاهين" إنه تم تحصين حوالي مليون و240 ألف و384 رأس من الأغنام والماعز ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة منذ بداية الحملة وحتى 21 اكتوبر 2024، مشيراً إلى أن هذه الحملة تزيد عن مثيلتها السابقة بنسبة ٣٠%.