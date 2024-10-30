وزير الرياضة يشهد المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل النسخة التاسعة لماراثون زايد الخيري

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة؛ المؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل النسخة التاسعة من ماراثون زايد الخيري والذي سيتم تخصيص العائد منه 57357، ويُقام بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي وتراي فاكتوري في العاصمة الإدارية الجديدة 27 ديسمبر القادم.

جاء ذلك بحضور مريم خليفه الكعبي سفيرة الأمارات العربية المتحدة بالقاهرة، الفريق الركن محمد هلال الكعبي رئيس اللجنة العليا لماراثون زايد الخيري، الدكتورعمرو عزت سلامة رئيس مجلس الأمناء بمستشفى 57357، المهندس/ خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وأيمن حقي رئيس شركة تراي فاكتوري المنفذة للماراثون، والبطل البارالمبي محمد المنياوي سفير الماراثون، ولفيف من قيادات الجهات المعنية والمنفذة للماراثون.



في كلمته، قال وزير الشباب والرياضة: "إن ماراثون زايد الخيري ليس مجرد سباق رياضي، بل هو رسالة سامية تحمل في طياتها قيم التضامن الإنساني، والعمل الخيري، وتعزيز الروابط الأخوية بين الشعوب، ويجسد رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في تقديم العون للمحتاجين، وبناء مجتمعات أكثر صحة وسعادة".



وأضاف الوزير: "هذا الحدث الرياضي والإنساني الكبير، ماراثون زايد الخيري، يعكس عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط بين مصر والإمارات العربية المتحدة.

هذه العلاقات التي رسخها الآباء المؤسسون، وواصل أبناؤهم تعزيزها، لتشكل نموذجاً يحتذى به في التعاون والتنمية المشتركة، تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان".



فيما أشارت مريم خليفه الكعبي سفيرة الأمارات العربية المتحدة بالقاهرة إلي أن الإعلان اليوم عن تفاصيل ماراثون زايد حدث كبير، وعزيز على قلوب الجميع، كونه يحمل اسم الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، وحرص الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " على دعم كل البرامج الخيرية والإنسانية، ونشر الخير والسلام في كل مكان، تجسيداً لقيم الأخوة الإنسانية، والتسامح والتعايش المشترك.



وتوجه الفريق الركن محمد هلال الكعبي رئيس اللجنة العليا لماراثون زايد الخيري بالشكر إلى جميع شركائنا والجهات الخيرية الداعمة للسباقوبما في ذلك مؤسسة زايد للأعمال الخيرية، مؤسسة خليفة، الهلال الأحمرالإماراتي، فزعة، مجموعة الحبتور، وكافة الجهات المساهمة، معلنًا زيادة جوائز هذا العام إلي 20 مليون جنيه، و400 عمرة