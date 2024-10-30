5 علامات تحذيرية تشير إلى تلف وسرطان الكبد

يمثل الكبد عضو هام وحيوي داخلي في الجسم لطرد السموم من الجسم والتخلص منها، حيث يقوم بعدد كبير من الوظائف ويساعد الجسم على فلتره الدم من المواد السامة، ويعالج العناصر الغذائية من الغذاء، بحسب موقع تايمز ناو.

وللكبد وظيفة حيوية منها إزالة السموم، والتمثيل الغذائي، وإنتاج الصفراء، وتخليق البروتين ويعمل كمصدر للفيتامينات والمعادن في الجسم

والكبد هو أحد أعضاء الجسم التي يمكنها تجديد نفسها، أي أنه يمكنه إصلاح نفسه عند تلفه.

علامات تلف الكبد

هناك بعض العلامات التحذيرية التي قد يعرضها جسمك في حالة تلف الكبد

اليرقان

في حالة إصابة الكبد، تتأثر ويظهر اليرقان أو الحمى الصفراء ويؤدي ذلك إلى تحول بشرتك إلى اللون الأصفر الشاحب والعينين الصفراء.

التورم

التورم الزائد في البطن والساقين والكاحلين والوجه هو مؤشر على تلف الكبد.

فقدان الشهية وفقدان الوزن

إذا تعرض الكبد للتلف، فسوف تشعر بفقدان الشهية ويؤدي ذلك إلى فقدان الوزن بصورة كبيرة .

وقد تعاني من الغثيان أو القيء الدموي بصورة دائمة .

عن سرطان الكبد أو فشل الكبد، قد تتأثر بالكبد الدهني الذي يحدث بسبب تخزين الأحماض المركزة العالية التي توقف وظيفة هذا الجزء من الجسم. يمكن تصحيح ذلك باتباع نظام غذائي مناسب وتدابير وقائية جادة.

تشمل الأسباب الأخرى التي تسبب تلف الكبد مرض السكري من النوع الثاني وارتفاع ضغط الدم وانقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم.

هناك أعراض أخرى تؤدي إلى تلف الكبد

حكة الجلد، البول الغامق ، البراز الشاحب، الكدمات والنزيف السهل، ومضادات البرد في الجسم، وضيق التنفس، والرعشة، والارتباك، والانفعال، والنعاس.