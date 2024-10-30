موقف مرموش.. تشكيل آينتراخت فرانكفورت لمواجهة بوروسيا مونشنجلادباخ

أعلن دينو توبمولر، المدير الفني لفريق آينتراخت فرانكفورت، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري عمر مرموش، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة بوروسيا مونشنجلادباخ، خلال المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس ألمانيا.

يستضيف فريق آينتراخت فرانكفورت، اليوم الأربعاء، نظيره بوروسيا مونشنجلادباخ على ملعب دوتش بانك بارك، في لقاء ينطلق في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

يجلس عمر مرموش على مقاعد بدلاء آينتراخت فرانكفورت أمام بوروسيا مونشنجلادباخ، حيث فضل توبمولر إراحة نجم منتخب مصر.

وشارك مرموش في مباراة واحدة مع فرانكفورت في كأس ألمانيا هذا الموسم، لم يسجل خلالها لكنه صنع هدفين.

ويعد عمر مرموش هداف آينتراخت فرانكفورت، إذ إنه سجل 9 أهداف وصنع 4 آخرين خلال مشاركته في 8 مباريات حتى الآن.

تشكيل آينتراخت فرانكفورت لمواجهة بوروسيا مونشنجلادباخ

حراسة المرمى: كيفين تراب

خط الدفاع: توتا - روبن كوخ - ثيات

خط الوسط: إيبيمبي - ماريو جوتزه - إلياس السخيري - لارسون - براون

وفي الهجوم: هوجو إيكيتيكي - ماتانوفيتش.