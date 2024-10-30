نتائج انتخابات الصحفيين بالإسكندرية: الإعادة على مقعد النقيب وفوز الأمير ورامي وبسمة

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين الفرعية بالإسكندرية، نتائج فرز أصوات الناخبين في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين الفرعية بالإسكندرية.

قالت اللجنة إن إجمالي عدد أعضاء الجمعية العمومية 190 عضو حضر منهم للإدلاء بأصواتهم 149 عضو.

وأضافت اللجنة أن إجمالي عدد الأصوات الصحيحة على مقعد النقيب 145 صوت بينما الأصوات الباطلة 4 أصوات.

وأشارت الى أن عملية الفرز أسفرت عن حصول رزق الطرابيشي على 70 صوت وشوكت سعد 55 صوت ونبيل أبو شال 20 صوت.

وأوضحت أنه بناء على ذلك فإنه سيتم إجراء الإعادة على مقعد النقيب بين رزق الطرابيشي وشوكت سعد لعدم اكتمال النصاب القانوني 50+1.

وقالت اللجنة انه من المقرر أن تجرى الإعادة اليوم في تمام الساعة 7.30 مساء وحتى الساعة 9.30 مساء.

وعن فرز أصوات الناخبين على 3 مقاعد العضوية، أعلنت اللجنة فوز كلا من رامي ياسين بحصوله على 101 صوت وبسمة الشحات حصلت على 93 صوت وحصل خالد الامير على 70 صوت.