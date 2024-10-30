الناتو والاتحاد الأوروبي يتفقان على تعزيز التعاون ضد التحديات الأمنية

توصل حلف شمال الأطلسي “الناتو” والاتحاد الأوروبي إلى تفاهم جديد يقضي بإنشاء لجنة متخصصة تهدف إلى تعميق التعاون الإستراتيجي بينهما.

وتمحور اللقاء بين الأمين العام للناتو مارك روته ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين حول الحاجة إلى بناء شراكة وثيقة بين المؤسستين، بما يسهم في تعزيز قدراتهما المشتركة لمواجهة التحديات.

واتفق المسؤولان على أن التعاون المتزايد بين الاتحاد الأوروبي والناتو أصبح ضروريًا في ظل أوضاع جيوسياسية متقلبة تفرض مخاطر كبيرة، حيث يسعى الطرفان إلى الحفاظ على السلام والاستقرار ودعم الحرية والازدهار في القارة.

كما أشار الطرفان إلى أن النزاع الروسي الأوكراني يشكل حاليًا أبرز تهديد على الأمن والاستقرار في أوروبا.

وقد أضافا أن التقارير التي تفيد بمشاركة قوات من كوريا الشمالية لدعم روسيا في النزاع تزيد من حدة الأزمة، إذ يعتبرانها خطوة تصعيدية قد تفضي إلى تداعيات سلبية على الأمن الأوروبي والعالمي.

وبناءً على هذه المستجدات، تم الاتفاق على تأسيس لجنة مشتركة تهدف إلى تقوية الروابط والتنسيق المتبادل بين الناتو والاتحاد الأوروبي، ويجري التحضير لعقد الاجتماع الأول للجنة خلال الأسابيع القادمة لتعزيز سبل التعاون.