زاهي حواس يعلق على واقعة ظهور كلب أعلى هرم خوفو: روج للسياحة

علق الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار الكبير، على واقعة ظهور كلب أعلى قمة هرم خوفو بالجيزة، قائلاً: «الفائدة الكبيرة اللي عملها لينا هي الترويج العالمي للسياحة».

وقال حواس خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، «طول عمرنا لما بنطلع الهرم نلاقي كلاب، لكن مخطرش على بالي أصوره في مرة من المرات».

وتابع: «اللي حصل إن سائح شاف الكلب على قمة الهرم وقام بتصويره ونشرها على السوشيال ميديا، بعدها الدنيا اتقلبت وعمرو أديب عمل هيصة على القصة دي».

وأكمل: صورة الكلب أعلى الهرم أثارت ضجة واسعة بين الجميع، وتساءل كثيرين عن كيفية تمكن الكلب من بلوغ قمة يبلغ ارتفاعها نحو 150 متراً وكم استغرق هذا الأمر من وقت.

واستكمل الدكتور زاهي حواس: سفيرة قبرص جاءت لي قبل واقعة ظهور الكلب أعلى قمة الهرم، وكانت تشكو من الكلاب الضالة في محيط الهرم، وتدعو إلى توفير المأكل والمشرب لهم، وتوفير الرعاية الصحية لهم.

واختتم زاهي حواس حديثه، قائلاً: «صور الكلاب اللي على جدران المعابد هي كلاب عادية مش فرعونية، وده لا يمنع وجود كلاب فرعونية عند القدماء المصريين يعاملون بمثابة حراس الجبانة».

