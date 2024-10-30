نائب محافظ الدقهلية يتفقد المنطقة الصناعية :"الرئيس أمر بتقديم الدعم الكامل للمستثمرين"

تفقد الدكتور أحمد العدل، نائب محافظ الدقهلية، اليوم الاربعاء، عدد من المصانع بالمنطقة الصناعية بمدينة جمصة والتقي بالمستثمرين واستمع الي مطالبهم ومشاكلهم للعمل علي حلها من خلال التعاون مع الجهات المعنية في مختلف أجهزة الدولة .



جاء ذلك بحضور الدكتور مصطفى عنان رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بجمصة.

وقال" نائب المحافظ " ان الرئيس عبدالفتاح السيسي أمر بتقديم الدعم الكامل للمستثمرين والدفع بعجلة الإنتاج للنهوض بالاقتصاد الوطني وحل كافة مشاكلهم من خلال توفير مستلزمات الإنتاج وغيرها من المتطلبات .

واوضح أنه تم وضع خطة للمرور علي جميع المصانع بالمنطقة الصناعية بجمصة لدعم المستثمرين من خلال الوقوف على المشاكل الحقيقية التي تواجههم ودراستها والعمل علي حلها .

وأشار " العدل " الي أننا نعمل من خلال التعاون مع كافة أجهزة الدوله المعنية لتلبية مطالب المستثمرين وتذليل العقبات التي تواجههم سواء مع هيئة التنمية الصناعية أو مع هيئة الاستثمار أو مع شركات المرافق المختلفه .

وأكد أن الصناعه هي الحل الأمثل للنهوض بالإقتصاد من خلال تلبية احتياجات السوق المحلي من جميع المنتجات وزيادة الصادرات لتعزيز قيمة الجنيه المصري امام العملات الاجنبيه وتوفير فرص عمل للشباب .

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