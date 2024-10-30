بث مباشر| البابا تواضروس الثاني يلقي عظته الأسبوعية بالمعادي

تنقل «البوابة نيوز» فعاليات العظة الأسبوعية لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية من كنيسة الأنبا بيشوي بزهراء المعادي.

حيث شارك في العظة عدد من الآباء الأساقفة والكهنة، بجانب خورس الشمامسة، وحضور عدد كبير من أبناء الكنيسة.



وانطلقت العظة اليوم في تمام الساعة السابعة، وتم بثها عبر القنوات المسيحية القبطية الارثوذكسية، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي التابعة للكنيسة، “صفحة المُتحدث الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وصفحة المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية”.



