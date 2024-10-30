استشهاد 30 فلسطينيا في غارة إسرائيلية جديدة على غزة

استشهد، اليوم الأربعاء، ما لا يقل عن 30 فلسطينيا في غارة إسرائيلية جديدة علي قطاع غزة، بحسب ما أفادت الطواقم الطبية الفلسطينية في تصريحات نشرتها صحيفة "الجارديان" البريطانية.

استشهد ثمانية من ضحايا اليوم في شمال غزة. والمنطقة التي ضربتها إسرائيل تقع بالقرب من المكان الذي قالت الطواقم الطبية إن 93 شخصا على الأقل استشهدوا أو فقدوا، يوم الثلاثاء الماضي، في ضربة إسرائيلية وصفتها واشنطن بأنها "مروعة."

وأرسلت إسرائيل دبابات إلى بيت لاهيا وبلدتي بيت حانون وجباليا المجاورتين في وقت سابق من هذا الشهر في إطار عدوان الاحتلال الإسرائيلي علي القطاع. وخلف الهجوم على المنطقة مئات الشهداء من المدنيين والعاملين في المجال الطبي.

وأصدر مسؤولون في بيت لاهيا، بيانا، حثوا فيه القوى العالمية ووكالات الإغاثة على منع إسرائيل من شن هجمات وجلب الإمدادات الطبية الأساسية والوقود والغذاء، قائلين إن الأعمال العسكرية الأخيرة تركت المنطقة "بدون طعام وبدون ماء وبدون مستشفيات وبدون أطباء."

وقال الدكتور عيد صباح من مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا، في تصريحات نشرتها "رويترز"، إن المستشفيات المدمرة ونقص الإمدادات الطبية تجعل إنقاذ المصابين مستحيلا.