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الأربعاء 30 أكتوبر 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

صحة الدقهلية تعلن نجاح فريق طبي في إعادة بناء قاع عين بمستشفى أجا

فريق طبي ينجح فى
فريق طبي ينجح فى إعادة بناء قاع العين لمريضة بمستشفى أجا
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أعلن الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، نجاح فريق طبي في مستشفى أجا المركزي في إجراء أول عملية لإعادة بناء قاع العين حيث تعتبر من العمليات الكبرى والمعقدة في جراحة الوجه والفكين.

وأضاف وكيل وزارة الصحة فى تصريحات صحفية،  أن مستشفى أجا كانت قد استقبلت مريضة تعاني من كسر بقاع العين أدي إلى حدوث خلل بعضلات العين وازدواجية فى الرؤية نتيجة الكسر وتم عمل فحص للعين والتأكد من سلامتها وومن ثم  تجهيز المريضة للعمليات .

فيما أكد الدكتور أحمد البيلى، وكيل المديرية للطب العلاجى أن العملية كأول عملية بعد افتتاح قسم جراحة الوجه والفكين في المستشفى مؤخراً والذي يقوم بتشخيص وعلاج وجراحة كسور الوجه والفكين والجمجمة والأورام الحميدة والانتانات المرضية في الوجه والفكين وعلاج أمراض التشوهات الخلقية في الوجه والفكين.

وأعرب وكيل الوزارة عن شكره وتقديره للفريق الطبي ولإدارة المستشفى وفى مقدمتهم الدكتور سامر خلاف، مدير المستشفى والدكتور محمد علي الجراحي، استشاري جراحة الوجه والفكين ورئيس القسم، والدكتور محمد مسعد مدير إدارة طب الأسنان بالدقهلية, على جهودهم المميزة وتهنئتهم بنجاح العملية متمنيا لهم المزيد من التوفيق .

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