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الأربعاء 30 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدوري المصري.. سموحة يحقق أول انتصار على حساب حرس الحدود بثلاثية

سموحة و حرس الحدود
سموحة و حرس الحدود
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فاز فريق سموحة على مضيفة حرس الحدود، بثلاثة أهداف لهدف، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "استاد حرس الحدود"، ضمن منافسات أنطلاقة الجولة الأولى، من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم للموسم الحالي 2025/2024.

أحرز رباعية اللقاء، اللاعب محمود صابر عبد المحسن فى الدقيقة الـ 34 ، لصالح الضيوف، بينما جاء هدف التعديل عن طريق اللاعب محمد أشرف فى الدقيقة الـ 45 من ركلة جزاء لصالح فريق حرس الحدود، بينما جاء الهدف الثانى للضيوف عن طريق اللاعب عبد الكبير الوادي فى الدقيقة الثالثة من الوقت الضائع للشوط الأول، وجاء الثالث عن طريق اللاعب حسام حسن فى الدقيقة الـ 46 من عمر اللقاء.

بهذا الفوز وضع فريق سموحة أول ثلاث نقاط له فى حصيلته لهذا الموسم.

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