دبلوماسي سابق: الحديث عن التهدئة في لبنان هدفها التمهيد للانتخابات الأمريكية

قال الدكتور يوسف الشرقاوي، مساعد وزير الخارجية السابق، إن التصريحات المتضاربة بين إسرائيل ولبنان حول الوصول لتسوية سياسية في بيروت، تهدف إلى محاولة إبراز صورة إيجابية، أن هناك خطى ومساع حميدة دبلوماسية من جانب الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، بهدف الوصول إلى تسوية للوضع في لبنان.

وأضاف «الشرقاوي»، خلال مداخلة مع الإعلامية فيروز مكي، ببرنامج «مطروح للنقاش»، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن الحديث عن تهدئة في لبنان ما هي إلا تصريحات للتمهيد للانتخابات الأمريكية، لافتًا إلى أن الإدارة الأمريكية منشغلة بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، التي ستجرى يوم 5 نوفمبر المقبل، وكل ما يجرى في هذه الآونة محاولة لفصل المسار الفلسطيني من ناحية، واللبناني من ناحية أخرى، إعلاميًا على الأقل.

وواصل: «أما بالنسبة لتحقيق نتائج عملية لمحاولات التسوية، لم نجد على أي جديد، وخاصة في الكلمة التي ألقاها الأمين العام الجديد لحزب الله نعيم قاسم، لم يتطرق إلى أن هناك مساع وجهود المفاوضات الأخيرة، التي كان من الممكن أن يشير إليها، ولم يدلي الجانب الإيراني بأي تصريحات».